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 | Yusuf Özgür Bülbül

Uşak'ta aile içi şiddet faciası: Eşi ifade verirken ev ve araçları yaktı!

Uşak'ta yaşayan evli bir çift arasında çıkan tartışma, trajik bir olaya dönüştü. Kadın emniyette ifade verirken, kocası evi ve arabaları yaktı. Olayı gerçekleştiren kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 19:10

Uşak'ta evli çift arasında çıkan tartışmanın üzerine, kadın emniyette ifade verirken koca ise önce daireyi sonra ise binanın önünde bulunan arabaları yakarak olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre, Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın giriş katında oturan koca N.U. (45) ile eşi E.U. (36) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Uşak'ta aile içi şiddet faciası: Eşi ifade verirken ev ve araçları yaktı!

İKİ ARACI YAKTI!

Tartışmanın ardından E.U. adlı kadın, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulundu. E.U. emniyette bulunduğu esnada kocası N.U. ise ikamet ettikleri daireyi ve binanın önünde bulunan E.U'ya ait iki aracı yakarak olay yerinden kaçtı.

APARTMAN BOŞALTILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile dairede ve araçtaki yangın başka yere sıçramadan söndürülürken, apartmandaki vatandaşlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Uşak'ta aile içi şiddet faciası: Eşi ifade verirken ev ve araçları yaktı!

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan, polis ekiplerince çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, olayı gerçekleştiren N.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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