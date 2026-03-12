Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ustalığına güvenmişti: 79 yaşındaki adam tıkalı gideri açmak isterken yandı

Ağrı'da tıkanan banyo giderini açmak için lavabo açıcı kullanan yaşlı inşaat ustasının bacağında 2. derece yanık oluştu. Yaşlı adam yanık tedavisi için Ağrı’dan Erzurum’a getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ustalığına güvenmişti: 79 yaşındaki adam tıkalı gideri açmak isterken yandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 09:39

Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki inşaat ustası Halis Uca, evindeki tıkalı banyo giderini lavabo açıcı kullanarak açmak için gidere kimyasal lavabo açıcı döktü. Ancak kimyasal madde giderden geri sıçrayarak Uca’nın sağ bacağına temas ederek yanıklar oluşturdu. İlk etapta doktora gitmeyen Uca, bacağındaki ağrının çoğalması üzerine başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SAĞ BACAĞINDA 2. DERECE YANIK OLUŞTU

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve sağ bacağında 2. derece yanık oluşan Uca'nın tedavisi sürüyor. Hasta Uca, yaptığı açıklamada, banyonun tıkalı giderini açmak için iki lavabo açıcı kullandığını söyledi.

Ustalığına güvenmişti: 79 yaşındaki adam tıkalı gideri açmak isterken yandı

Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini ifade eden Uca, "Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. 7 gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı.

Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." diye konuştu.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI NEDENİYLE YARA İYİLEŞMESİ ZAMAN ALACAK

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın kendilerine geç geldiğini anlatarak, "Aslında amcamız ustalığına güvenerek lavabo açıcıyla tıkalı giderleri açmaya çalışınca lavabo açıcı suyla bacağına temas etmiş. Amcanın bacağında his kaybı da var, bunu da sonradan fark edince çocuklarına söylemiş ve yanığın ilerlediğini fark etmişler." dedi.

Nohutçu, bacağında 2. derece derin yanıklar oluşan hastanın tedavisinin güzel geçtiğini belirterek, kronik rahatsızlıkları nedeniyle yara iyileşmesinin biraz zaman alacağını dile getirdi.

Bu tarz kimyasal ürünlerin kullanımında mutlaka kullanım kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Nohutçu, aynı zamanda koruyucu gözlük, elbise ve eldiven kullanılmasını önerdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.