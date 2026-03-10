Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu

Kategoriler
Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Nejdet Ö. sabah saatlerinde çam ağaçlarındaki burçakları toplamak için oranlık alana gitti. Bölgede yaşayan vatandaşlar öğle saatlerinde silah sesi duydu ancak ne olduğunu anlayamadı.
Yaşlı adamdan bir süre haber alamayan oğlu, araziye indi. Babasını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan oğlu, ilk etapta ağaçtan düştüğünü düşündü. Ancak yerdeki kanları fark edince babasının vurulduğunu anlayarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İlk değerlendirmelere göre Özkaya’nın bölgede avlanan kişi ya da kişiler tarafından domuz sanılarak vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayın şüphelileri oldukları değerlendirilen Şeref D. (56), Ersin D. (29) ve Muharrem K. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Savcılıkta alınan ifadelerin ardından Şeref D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersin D. ile Muharrem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.