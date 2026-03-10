Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu

Bursa’nın Keles ilçesinde ormanlık alana burçak toplamak için giden 67 yaşındaki adam, bölgede bulunan avcıların hedefi oldu. Yaşlı adamın avcı kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçen jandarma, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 16:53

Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Nejdet Ö. sabah saatlerinde çam ağaçlarındaki burçakları toplamak için oranlık alana gitti. Bölgede yaşayan vatandaşlar öğle saatlerinde silah sesi duydu ancak ne olduğunu anlayamadı.

HABERİN ÖZETİ

Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Keles ilçesinde 67 yaşındaki Nejdet Ö., çam ağaçlarındaki burçakları toplarken avcılar tarafından domuz sanılarak vuruldu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde silah sesi duydu.
Nejdet Ö.'nün oğlu, babasını hareketsiz ve kanlar içinde yerde buldu.
İlk değerlendirmelere göre Nejdet Ö. domuz sanılarak vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Şeref D. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Yaşlı adamdan bir süre haber alamayan oğlu, araziye indi. Babasını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan oğlu, ilk etapta ağaçtan düştüğünü düşündü. Ancak yerdeki kanları fark edince babasının vurulduğunu anlayarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu

AVCILAR DOMUZ ZANETTİ

İlk değerlendirmelere göre Özkaya’nın bölgede avlanan kişi ya da kişiler tarafından domuz sanılarak vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Yaşlı adamın feci ölümü! Ormanlık alana gitti, avcıların hedefi oldu

3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayın şüphelileri oldukları değerlendirilen Şeref D. (56), Ersin D. (29) ve Muharrem K. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Keles Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Savcılıkta alınan ifadelerin ardından Şeref D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersin D. ile Muharrem K. şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir başıboş köpek dehşeti daha! 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı!
Kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı: Aynı gün kendi kızı doğdu
ETİKETLER
#Adli Kontrol
#Avcı Cinayeti
#Nejdet Özkaya
#Keles Cinayet
#Domuz Sanılarak Vuruldu
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.