Bir başıboş köpek dehşeti daha! 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Antalya'nın Gazipaşa'nın ilçesinde pazar günü meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte mahallede bulunan bahçeye gelen 7 yaşındaki E.B.A., sokakta oynadığı sırada başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin havlaması ve koşmasıyla panikleyen çocuk kaçmaya çalıştı ancak saldırı sırasında yere düşerek bacağından yaralandı. Yaralanan E.B.A., tedavi için hastaneye götürüldü.

"ÇIĞLIK SESİNİ DUYUNCA KOŞTUM"

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan çocuğun babası İsmail Alpaslan, "Hafta sonu çocuklarla bahçeye gelmiştik. Bir anda çığlık sesini duydum. Hemen baktığımda köpeğin çocuğumu ısırdığını gördüm. Hemen hastaneye götürdüm, tedavisini yaptırdık. Kuduz aşısı yapıldı. Yetkili kurumlara da başvuruda bulundum. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞIBOŞ KÖPEĞİN SALDIRI ANI KAMERADA

Başıboş sokak köpeğinin saldırı anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.B.A.'nın koşarak köpeklerin yanına geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğraması ve ardından küçük çocuğun kaçtığı anlar yer aldı.