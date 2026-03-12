Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Nazire ve Asım Kasap çifti evlerinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Herkes durumu kaza sanırken, korkunç gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yaşlı çiftin torunu ve eşi, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul’da yakalandı.

Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
08:00
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
08:03

5 Mart gecesi saat 01.00 sularında Turgut Mahallesi'nde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Nazire Kasap ve 87 yaşındaki Asım Kasap hayatını kaybetti. Müstakil evde çıkan korkunç tüm binayı sararken, komşuların ihbarı sonucu Nazire Kasap’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında ağır yaralanan Asım Kasap ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan

KATİL TORUNLARI ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yangının çıkış noktasını ve sebeplerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda gözler çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K. üzerine çevrildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin izini süren ekipler, çiftin izine 'nda ulaştı. Yurt dışına çıkış hazırlığı içerisinde olan firari şüpheliler, JASAT ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan
