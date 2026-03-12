Yaşlı çift şüpheli yangında can verdi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: En yakınından korkunç plan

5 Mart gecesi saat 01.00 sularında Turgut Mahallesi'nde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Nazire Kasap ve 87 yaşındaki Asım Kasap hayatını kaybetti. Müstakil evde çıkan korkunç yangın tüm binayı sararken, komşuların ihbarı sonucu Nazire Kasap’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında ağır yaralanan Asım Kasap ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KATİL TORUNLARI ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yangının çıkış noktasını ve sebeplerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda gözler çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K. üzerine çevrildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin izini süren ekipler, çiftin izine İstanbul Havalimanı'nda ulaştı. Yurt dışına çıkış hazırlığı içerisinde olan firari şüpheliler, JASAT ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.