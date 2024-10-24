Uykusuzluk sorununa karşı tüm bildiklerinizi unutun! Deliksiz uykunun gerçek sırrı çok başka

24 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:13

Uykusuzluk sorunundan muzdaripseniz ve ilaç kullanmaktan uyku saatinizi değiştirmeye kadar birçok yöntemi denemenize rağmen başarılı olamadıysanız, bir de bu yöntemi deneyin: Bilim insanları, deliksiz bir uyku çekmek için ne tür bir battaniye kullanılması gerektiğini açıkladı.

Uyku düzensizliği, günümüzde hemen hemen herkesin, hayatının belirli döneminde veya sürekli yaşadığı bir sorun. Özellikle de yoğun bir tempo içinde çalışıyorsanız ve işe giriş-çıkış saatleriniz değişiyorsa ve buna bağlı olarak da yatağa bir gün erken başka bir gün geç saatte giriyorsanız, uyku düzeninizin bozulması işten bile değil.

UYKUSUZLUK, BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLABİLİR

Bilimsel araştırmalara göre, uzun süreli uykusuzluk sadece yorgunluk hissine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda ruh sağlığını olumsuz etkileyerek depresyon, anksiyete gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor. Üstüne üstlük kronik bir sorun haline gelirse daha ciddi sağlık sorunlarına bile yol açabileceği biliniyor.

"Uykusuzluk nasıl geçer?" sorusuna cevap olarak genellikle aynı saatte yatıp kalkma, elektronik cihazlardan uzak bir yerde yatma, yatış öncesi yeme-içmeyi kesme gibi tavsiyeler veriliyor. Bu maddeler doğru olmakla birlikte Avustralya'daki Flinders Üniversitesi, bilinen bütün uykusuzluk geçirme yöntemlerini unutturacak bir araştırma yaptı.

AĞIR BATTANİYELER, UYKUSUZLUKLA MÜCADELEYİ ETKİLİYOR

Flinders Üniversitesi'nden Dr. Suzanne Dawson liderliğinde yapılan çalışma, ağır battaniyelerin uykusuzluk, anksiyete ve depresyon gibi durumları olan yetişkinler için etkili bir çözüm olabileceğini gösterdi. Ancak çocuklar üzerinde karışık sonuçlar elde edildi.

Dr. Dawson, ağır battaniyelerin kullanımının uykusuzluk yaşayan yetişkinlerde uyku kalitesini artırmak, ilaç kullanımını azaltmak ve ruh halini iyileştirmek gibi faydalar sunduğunu belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

Uyku temel bir insan ihtiyacıdır. Bir kişi yeterince uyumadığında, bu durum çok sayıda sağlık sorununa yol açabileceği gibi kalp hastalığı, felç ve ruh sağlığı sorunları da dahil olmak üzere kronik rahatsızlıkların riskini artırabilir veya daha da kötüleştirebilir."

American Journal of Occupational Therapy dergisinde yayımlanan çalışmada, gece boyunca ağır battaniyelerin kullanımını araştıran 18 mevcut çalışma incelendi. Dawson, "Ağır battaniyeler, uyku kalitesini artırmak için somut ve ilaçsız bir yöntem gibi görünüyor" diye konuştu.

Araştırmacı ayrıca bu tür battaniyeleri kullanan yetişkinlerin daha iyi uyuduklarını, uyku ilaçlarını daha az kullandıklarını ve hatta ruh hali ve ağrı yönetiminde iyileşmeler olduğunu bildirdiklerini de sözlerine ekledi.