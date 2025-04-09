Uzman doktorun acı ölümü! Telefonla konuşurken balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Oğrağ gece hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktı. Telefonla konuşurken dengesini kaybeden talihsiz doktor aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorun acı ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Kahreden olay gece 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde bir apartmanın 4’üncü katında yaşandı. Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ gece saatlerinde hastaneden arandı.

AİLESİ UYANMASIN DİYE BALKONA ÇIKTI

Gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıkan Oğrağ, telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın acı ölümü sonrası haberi alan ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.