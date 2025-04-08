Kahreden ölüm! Tarih öğretmeninin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sivas’ta bisikletiyle görev yaptığı okula giden tarih öğretmeni Şenel Yılmaz feci şekilde hayatını kaybetti. Yolda bisikletiyle ilerleyen Yılmaz'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşındaki öğretmeni hayattan koparak kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

