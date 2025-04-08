Gişelerdeki korkunç kaza kamerada! Otomobil TIR'ın altına girdi
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarptı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.
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