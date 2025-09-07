Uzman estetisyenin sır dolu ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Isparta'da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri genç kadının dairesinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde genç kadının cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ SONUCU HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK

Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.