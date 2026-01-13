Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Uzungol'ün sırrı gün yüzüne çıkıyor! Bilimsel verilerle ortaya konulacak

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'ün nasıl oluştuğu bilimsel olarak mercek altına alınıyor. Başlatılan yeni projeyle, Uzungöl'ün yüz yıllar önce nasıl oluştuğu tüm yönleriyle araştırılıyor. Proje, Uzungöl'ün yalnızca kartpostallık görüntülerden ibaret olmadığını, ardında güçlü bir jeolojik hikaye barındırdığını da gözler önüne serecek.

Uzungol'ün sırrı gün yüzüne çıkıyor! Bilimsel verilerle ortaya konulacak
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 10:27
|
13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 10:27

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Doğu Karadeniz'in simge turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Doğal güzelliğiyle Türkiye'nin en çok bilinen doğa destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün, 1600'lü yıllarda Şerah köyünün yerleştiği vadi yamaçlarından heyelan sonucu kayan toprak ve kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluştuğu rivayet ediliyor.

Uzungol'ün sırrı gün yüzüne çıkıyor! Bilimsel verilerle ortaya konulacak

Ancak bu heyelanın hangi koşullarda meydana geldiği, hangi jeolojik süreçlerle şekillendiği ve benzer risklerin günümüzde devam edip etmediği, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi (UYGAR) ile AFAD Trabzon İl Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan yeni proje kapsamında bilimsel verilerle ortaya konulacak.

Uzungöl'ün oluşumuna neden olan heyelanın mekanizması bilimsel olarak mercek altına alınıyor. Projeyle, Uzungöl'ün yüz yıllar önce nasıl oluştuğu tüm yönleriyle araştırılıyor.

Uzungol'ün sırrı gün yüzüne çıkıyor! Bilimsel verilerle ortaya konulacak

VERİLER, UZUNGÖL'ÜN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTMAKLA KALMAYACAK

KTÜ'lü akademisyenler ve AFAD ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalarda jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik incelemelerle heyelanın tetikleyici unsurları belirlenecek. Elde edilecek veriler, yalnızca Uzungöl'ün geçmişine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki olası afet risklerine karşı önleyici adımların atılmasına da katkı sağlayacak.

Eski bir heyelan gölü olan Uzungöl, bugün ahşap mimarisi ve dört mevsim sunduğu görsel zenginlikle dünya çapında tanınan bir destinasyon haline geldi. Bilim insanlarının yürüteceği bu proje, Uzungöl'ün yalnızca kartpostallık görüntülerden ibaret olmadığını, ardında güçlü bir jeolojik hikaye barındırdığını da gözler önüne serecek.

Uzungol'ün sırrı gün yüzüne çıkıyor! Bilimsel verilerle ortaya konulacak

"UZUNGÖL ESKİ BİR HEYELAN GÖLÜ"

Uzungöl'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, turizm merkezinde ilk oluştuğu heyelan gibi tehlikenin olmadığını belirterek "Uzungöl eski bir heyelan gölü. Günümüzde kısmen de olsa üst kısımlarda heyelana yönelik bazı aktiviteler tespit edildi. Bu anlamda AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi olarak çalışmalara başladık. Üçüncü toplantısını yaptık. Uzungöl‘ün oluşum mekanizmasını ortaya koyarak bundan sonra özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek büyük çaplı heyecanların önüne nasıl geçilir bunu anlamaya çalışıyoruz. Trabzon olarak Uzungöl bizim incimiz. Uzungöl özelinde başlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Start başladı önümüzdeki birkaç ay içinde de belki somutlaştırılmış bir proje ortaya çıkacak. Bir tehlike düşünülmüyor. Lokal problemler oluyor. Örneğin aşırı yağışlara ya da karların erimesine bağlı olarak vadi tabanlarında taşkınlar meydana gelebiliyor ama ilk oluştuğu heyelan gibi bir problem tabii ki orada söz konusu değil. Bizim oradaki araştırmamız bilimsel yönde olacak" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
