Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

Adana'da yaşayan 57 yaşındaki Esma Etkü, sokak ortasında dayak yiyen yeğenini kurtarmak isterken 5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
10:22
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
10:22

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda; ev meselesi yüzünden Yusuf Kandemir (30), K.Y. ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine Kandemir, K.Y.'nin çocukları tarafından darp edildi. Bu sırada markete giden Esma Etkü, yeğeninin dayak yediğini fark edip onu kurtarmak için kavgayı için araya girdi.

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

5 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Yeğenini saldırganların elinden kurtarırken yere düşen Etkü'ye K.Y., oğlu M.Y., diğer oğlu M.Y., eşi N.Y. ve kızı H.Y. saldırdı. Çevredekilerin olay yerine gelmesi üzerine Etkü, saldırganların elinden kurtarıldı.

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

KABURGALARI KIRILDI

feci şekilde dövülen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının kaburgalarında kırık olduğu, kafatasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

DARP ANI KAMERADA

Saldırganlardan şikayetçi olan Esma Etkü, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Yaşanan darp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

2 KİŞİ CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Kavganın ardından K.Y. ve M.Y.'nin bıçaklı bir kavgaya daha dahil oldukları ve bir kişiyi bıçakladıkları, bunun üzerine de tutuklanıp cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Esma Etkü ve yeğeni Kandemir ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

#Yaşam
YorumYORUM YAZ
