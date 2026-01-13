Yeğenini kurtarmak istedi, feci şekilde darp edildi

Kategoriler
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda; ev meselesi yüzünden Yusuf Kandemir (30), K.Y. ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine Kandemir, K.Y.'nin çocukları tarafından darp edildi. Bu sırada markete giden Esma Etkü, yeğeninin dayak yediğini fark edip onu kurtarmak için kavgayı için araya girdi.
Yeğenini saldırganların elinden kurtarırken yere düşen Etkü'ye K.Y., oğlu M.Y., diğer oğlu M.Y., eşi N.Y. ve kızı H.Y. saldırdı. Çevredekilerin olay yerine gelmesi üzerine Etkü, saldırganların elinden kurtarıldı.
feci şekilde dövülen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının kaburgalarında kırık olduğu, kafatasının zarar gördüğü öğrenildi.
Saldırganlardan şikayetçi olan Esma Etkü, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Yaşanan darp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavganın ardından K.Y. ve M.Y.'nin bıçaklı bir kavgaya daha dahil oldukları ve bir kişiyi bıçakladıkları, bunun üzerine de tutuklanıp cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Esma Etkü ve yeğeni Kandemir ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.