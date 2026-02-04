Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Valilik duyurdu! Ardahan'da okullar tatil!

Ardahan’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Posof ilçesi dışındaki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, tatil haberini bekleyen öğrencilere "Kitap okuyarak vakit geçirin" tavsiyesiyle seslenirken; engelli, hamile ve kreş çocuğu olan personele de idari izin verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 00:42

Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Posof ilçesi hariç tüm kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

POSOF İLÇESİ HARİÇ ARDAHAN GENELİNDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ''İlimizde devam eden ve özellikle , don tehlikesi nedeniyle; bugün, Posof ilçemiz hariç olmak üzere ilimiz genelinde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, ''Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, engelli ve hamile personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

"BU SÜREYİ KİTAP OKUYARAK VERİMLİ GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Vali Mehmet Fatih Çiçekli de sosyal medya hesabından öğrencilere seslenerek, " taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı bugün tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak, verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum" dedi.

İstanbul okullar tatil mi? 3 Şubat Son Dakika İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor
Üniversiteler kar tatili oldu mu? İstanbul’da okullar tatil edildi
ETİKETLER
#Eğitim
#hava durumu
#ardahan
#tatil
#kar yağışı
#buzlanma
#Yaşam
