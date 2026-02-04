Valilik duyurdu! Ardahan'da okullar tatil!

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Posof ilçesi hariç tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

POSOF İLÇESİ HARİÇ ARDAHAN GENELİNDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ''İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma, don tehlikesi nedeniyle; bugün, Posof ilçemiz hariç olmak üzere ilimiz genelinde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ''Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, engelli ve hamile personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

"BU SÜREYİ KİTAP OKUYARAK VERİMLİ GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Vali Mehmet Fatih Çiçekli de sosyal medya hesabından öğrencilere seslenerek, "Tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı bugün tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak, verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum" dedi.