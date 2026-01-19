Menü Kapat
Özge Sönmez
 | Özge Sönmez

Valilik saat vererek duyurdu! İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatını felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere kadar dayandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, saat 10:00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

19.01.2026
19.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde iyiden iyiye kuvvetlendi. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Metro, otobüs ve tramvayda insan seli yaşanırken, trafik durma noktasına geldi.

Valilik saat vererek duyurdu! İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İSTANBUL TRAFİĞİNE KAR ÖNLEMİ

İstanbul trafiğine kar yağışı önlemi geldi. Valilikten yapılan açıklamada saat 10:00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilik saat vererek duyurdu! İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

BARTIN'DA DA YASAK GELDİ

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

Valilik saat vererek duyurdu! İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
#Yaşam
