Valilik uyardı! Klip çekimiyle ünlenen taş terasta büyük tehlike

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "taş teras" hakkında valilikten uyarı geldi. Klip çekiminin ardından popülerleşen ve son zamanlarda ilgi odağı olan kayanın çökme tehlikesi olduğu belirtildi.

Valilik uyardı! Klip çekimiyle ünlenen taş terasta büyük tehlike
Pop müzik şarkıcısı Çelik ilçesine bağlı Düzce köyü sınırları içerisinde Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan "taş teras"ta klip çekti. Klipin ardından bölgeye olan ilgi de arttı. İnsanların üzerine çıkarak fotoğraf ve video çektirerek sosyal medyada paylaşmasıyla ünlenen kaya, son zamanlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Valilik uyardı! Klip çekimiyle ünlenen taş terasta büyük tehlike

VALİLİK UYARDI

Yoğun ziyaretçi nedeniyle uyarıda bulunan Karabük Valiliği, kayaç yapısının killi-kireçli çakıl taşı özelliği taşıdığı, bu nedenle konglomera yapısı oluşturduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Karabük ili Safranbolu ilçesi Düzce köyü mevkiinde yer alan ve Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) içerisinde kalan Taş Terasa ziyaretçi yoğunluğu görülmektedir. Sırçalı YHGS alanı içerisinde kalmakta olan 'taş teras mevkii' kayaç yapısının killi-kireçli çakıl taşı olduğundan konglomera yapısı oluşturmuş ve taş terasın seyir noktasındaki alt kısım doğal süreçlerle oyuklar halini alarak 'marn' yapısı meydana gelmiştir. Bu kapsamda oyulmalar ve aşınmalar hala devam ettiğinden dolayı çökme tehlikesi bulunmakta olup, insan güvenliği açısından tehlikelidir. Ayrıca Sırçalı mevkii Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde olduğundan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında insan baskısının az olması gereken bir sahadır. Bu sebeplerle söz sahaya girilmemesi (özellikle taş teras mevkii) önem arz etmektedir" denildi.

Valilik uyardı! Klip çekimiyle ünlenen taş terasta büyük tehlike

ETİKETLER
#safranbolu
#Çelik Kubbe
#Taş Teras
#Karabük Valiliği
#Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
#Yaşam
