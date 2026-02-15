Valilik uyardı! Kocaeli'de toz taşınımı alarmı

Kategoriler
Kocaeli Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra il genelinde toz taşınımının etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.