14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Valilik uyardı! Kocaeli'de toz taşınımı alarmı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda kent genelinde bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen toz taşınımına karşı vatandaşı uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve "çamur şeklinde yağış" gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Valilik uyardı! Kocaeli'de toz taşınımı alarmı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
15.02.2026 17:56

Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

VALİLİKTEN TEDBİR ÇAĞRISI

Valilikten yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra il genelinde toz taşınımının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Valilik uyardı! Kocaeli'de toz taşınımı alarmı

HAVA KALİTESİ VE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞECEK

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

ETİKETLER
#kocaeli
#meteoroloji
#toz taşınımı
#tedbirler
#hava kalitesi
#Yaşam
TGRT Haber
