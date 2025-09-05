Menü Kapat
27°
 Onur Kaya

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hafta sonu yurdun birçok bölgesinde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için toz taşınımı uyarısı yapılırken, Marmara'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Onur Kaya
05.09.2025
05.09.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 Eylül 2025 tarihli raporuna göre cuma günü birçok kentte etkili olacak. Yağışlı havanın hafta sonu da sürmesi beklenirken, 2 bölge için toz taşınımına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT!

Yağışların cuma günü Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu da birçok ilde sağanak etkili olacak.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (5 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Yağmur, rüzgar ve toz taşınımı geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

