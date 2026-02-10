Van’da kar esareti! 4 ilçede eğitime mola

Van'ın Özalp, Muradiye, Saray ve Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Şubat Salı günü eğitime ara verildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 10 Şubat 2026 Salı günü ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ile Rehabilitasyon Merkezlerinin de karara dahil olduğu belirtildi.

KAMU KURULUŞLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.