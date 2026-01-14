Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Vatandaşın tapusuna göz dikmişlerdi! 117 milyonluk tefecilik avı!

Mersin polisinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 117 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, çok sayıda tapu ve çek ele geçirildi.

Vatandaşın tapusuna göz dikmişlerdi! 117 milyonluk tefecilik avı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 19:10

Mersin polisi 117 milyon liralık haksız menfaat sağlayan tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

ŞAFAK VAKTİ 16 ADRESE BASKIN

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tefecilik yoluyla haksız maddi menfaat temin eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tefecilik yoluyla toplam 117 milyon TL haksız maddi menfaat sağlayan 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin merkezli 2 ilde 4'ü iş yeri 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Vatandaşın tapusuna göz dikmişlerdi! 117 milyonluk tefecilik avı!

ADRESLERDEN SERVET ÇIKTI

Operasyonda 11 şüpheli Mersin'de 1 şüpheli ise Diyarbakır'da yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 168 adet mermi, 2 klasör araç satış sözleşmesi, 45 adet tapu senedi aslı ile fotokopisi, 16 adet farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş çek yaprağı ele geçirildi.

4 ZANLI CEZAEVİNE YOLLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#Yaşam
