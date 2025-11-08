Konya'da tefecilik operasyonu: 50 zanlı gözaltında!

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

EL KONULDU

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 50 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen para, çok sayıda dijital materyal, senet ve tapulara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

