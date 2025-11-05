Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oluşan obruklar büyük paniğe neden oldu. Obrukların yanı sıra, bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. endişeye neden oldu. Yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlattı.

Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:50

Isparta'nın ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluştu. Bahçede oluşan obrukların ardından bazı evlerin de duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı

KONTROLSÜZ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada obrukların yeraltı sularının çekilmesi ve kontrolsüz sondaj çalışmaları nedeniyle oluşmuş olabileceğini söyledi. Yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlattı.

Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR"

Yer altında, tıpkı insan damarları gibi su kanalları bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu obrukların, o damarların dengesinin sondajlar nedeniyle bozulmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır. Şu anda kış mevsimine giriyoruz, umarız bu yıl bol yağış olur ve bu sorunlar hafifler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı

"BU DURUM ISPARTA İÇİN BİR İLK SAYILABİLİR"

Daha önce bazı bahçelerde çatlaklar gördüğünü belirten Selçuk, "Ancak bu büyüklükte bir obrukla ilk kez karşılaştık. Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Ayrıca, obruğun oluştuğu bölgenin yakınındaki evin duvarlarında da obruğa doğru uzanan çatlaklar var. Ben jeoloji uzmanı değilim ancak bölgede bir fay hattı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki alanında uzman hocalarımızla görüşerek bölgede teknik inceleme yapılmasını talep edeceğim" dedi.

