Vatandaşlar tedirgin! Dev obruklar oluştu, evlerin duvarları çatladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluştu. Bahçede oluşan obrukların ardından bazı evlerin de duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

KONTROLSÜZ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada obrukların yeraltı sularının çekilmesi ve kontrolsüz sondaj çalışmaları nedeniyle oluşmuş olabileceğini söyledi. Yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlattı.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR"

Yer altında, tıpkı insan damarları gibi su kanalları bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu obrukların, o damarların dengesinin sondajlar nedeniyle bozulmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır. Şu anda kış mevsimine giriyoruz, umarız bu yıl bol yağış olur ve bu sorunlar hafifler" ifadelerini kullandı.

"BU DURUM ISPARTA İÇİN BİR İLK SAYILABİLİR"

Daha önce bazı bahçelerde çatlaklar gördüğünü belirten Selçuk, "Ancak bu büyüklükte bir obrukla ilk kez karşılaştık. Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Ayrıca, obruğun oluştuğu bölgenin yakınındaki evin duvarlarında da obruğa doğru uzanan çatlaklar var. Ben jeoloji uzmanı değilim ancak bölgede bir fay hattı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki alanında uzman hocalarımızla görüşerek bölgede teknik inceleme yapılmasını talep edeceğim" dedi.