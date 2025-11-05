Ehliyetsiz öğrenciyi öğretmenleri ihbar etti! Binlerce lira ceza kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 75. Yıl İlköğretim Okulu yetkililerinin ihbarı üzerine okul önüne gelen trafik ekipleri, bir öğrencinin kullandığı plakasız ve abartılı egzozlu motosikleti durdurdu.

EHLİYETSİZ ÖĞRENCİ SÜRÜCÜYÜ İHBAR ETTİLER

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı Yunus timleri, 75. Yıl İlköğretim Okulu yönetiminin tehlike arz eden motosiklete yönelik ihbarı üzerine harekete geçti. Okul önünde durdurulan motosikleti kullanan küçük yaştaki Mert Kaymaz’ın sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin plakasız olduğu ve aynalarının takılı olmadığı tespit edildi. Ayrıca motosikletin abartı egzoz nedeniyle gürültü kirliliğine sebep olduğu belirlendi. Sürücünün sonradan getirilip takılan plaka ise cezayı azaltmaya yetmedi.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Tespit edilen kusurlar nedeniyle motosiklet sürücüsü ile araç sahibine toplam 63 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri tarafından trafikten men edilen motosiklet, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.