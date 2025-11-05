Hiç çıkmadığı otobanda ceza yedi! Şarjlı motosiklet sahibine farklı illerden trafik cezası şoku

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Çömez, 2022 yılında tarla işlerinde kullanmak amacıyla şarjlı ve üç tekerlekli bir motosiklet satın aldı. Motosikletini bu zamana kadar sorunsuz kullanmaya devam eden Çömez geçtiğimiz günlerde kendisine gelen ceza tebligatları ile büyük bir şok yaşadı. Adana, Mersin ve Niğde otobanında kesilmiş toplam 14 bin Türk lirası tutarında 6 trafik cezası tebligatı ile karşı karşıya kalan Çömez, bugüne kadar şarjlı motosikleti ile şehir dışına çıkmadığını belirtti ve "Minibüsüm, otomobilim ve motosikletim var onlara gelmeyen ceza küçücük şarjlı motosikletime geldi" şeklinde konuştu.

“TARLAYA GİDERİM ALDIM

Farklı şehirlerde yazılmak üzere toplam 14 bin TL tutarındaki cezaları görünce büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Yaşar Çömez, "Ben çocuklarım okula gitsin diye tarlaya giderim diye 3 tekerli şarjlı motor aldım 2022 tarihinde şu anda bana gelen ceza 14 bin lira ben 5 defa Mersin'de, Adana'da, Bahçe'de ve Niğde'de 5 defa otoyola çıktım görülüyor. Oturduğum bölgeyle bu bölgeler arasında 500 ile bin kilometre fark var. Bu şarjlı motosikletle otobana çıkıp gidilir mi muayene yok bunda sigorta yok ben bununla tarlamda ürettiğim ürünlerimi çarşıya pazara götürüp satıyorum geri geliyorum" diye konuştu.





“ŞARJLI MOTOSİKLETLE OTOBANDA NE İŞİM VAR?”

Çömez, cezaların iptali için itirazda bulunduğunu dile getirirken "Ben bununla Bahçe, Mersin, Adana ve Niğde'ye nasıl gidip bu şarjlı motor otobana çıkar mı bu şarjlı benzinli gazlı değil. Hadi minibüs, taksi veya tır olsa gidilir. Ama ben bu şarjlı motosikletle otobanda ne işim var. Gittiğim yerlerin en az mesafesi 500 kilometre nasıl gidilir. Benim minibüsüm var motosikletim var çocukların arabası var bu koca koca arabalara gelmeyen ceza benim küçücük motorumu mu buldu" ifadelerini kullandı.