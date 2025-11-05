Edirne yakınlarında korkutan deprem! Birçok il etkilendi

Yunanistan'ın Drama kentinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de hissedildi.

EDİRNE'DE HİSSEDİLDİ

Edirne'nin Enez ilçesine 140 kilometre uzaklıkta, saat 10.16'da meydana gelen depremin derinliği 15.29 kilometre olarak açıklandı. Deprem Edirne il merkezine ise 169.99 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de hissedilen deprem vatandaşta paniğe neden oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1985971696210211276