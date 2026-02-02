Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Taşköprü sarımsağında ekim sezonu yağışlar nedeniyle erken başladı. 4 binden fazla ailenin geçimini sağlayan sarımsaklar, verimi artırdığı için tarlaya elle dikilirken, üreticiler bu yıl 30 ton rekolte hedefliyor.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı
02.02.2026
02.02.2026
Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak bilinen ve üreticinin “Beyaz altın” olarak adlandırdığı Taşköprü sarımsağının ekimi bu yıl erken gerçekleştiriliyor. Bölgede büyük bir geçim kaynağı olan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Taşköprü sarımsağının ekimi de hasadı da tek tek elle yapılıyor.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

“30 BİN HEKTARLIK BİR ALANDA SARIMSAK HASADI BEKLİYORUZ”

Sarımsak işçilerini tarlada ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Sarımsak tarlasında çalışan hemşerilerimizi ziyaret ettik ve sarımsak dikimine eşlik ettik. Onların lokmalarını, ekmeklerini paylaştık. Güzel bir gündü. Tarımsal dikimi yapan kadınlarımız tarlada bu hava şartlarında bile emeklerini eksik etmeden toprakla beyaz altınımızı buluşturuyorlar. Biz de bunlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün dileğimiz inşallah o dişlerin bol bol bereketli başlar haline dönüşüp, üreticimize iyi bir gelir sağlamasını istiyoruz ve inşallah da bunu arzu ediyoruz. Bu sene yağışlı geçen havalar sarımsağımızı bereketli yapar diye düşünüyorum. Bu yıl rekolteyi yaklaşık 30 bin ton civarında bekliyoruz. 30 bin hektarlık bir alanda sarımsak hasadı bekliyoruz, ekimi de bekliyoruz. Veriler bize bunu gösteriyor, inşallah bir afet, bir felaket gibi bir şey olmazsa, olumsuz bir durum olmazsa sezonumuz verimli geçer diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

“TEK TEK DİKİYORUZ, TEK TEK ÇIKARIYORUZ”

Aşağı Çayırcık köyünden sarımsak üretimi yapan Nazmiye Yılmaz ise, "50 seneden beri bu sarımsağın içindeyiz. Sarımsağı böyle tek tek dikiyoruz, tek tek çıkarıyoruz, tek tek sıvıyoruz. Bundan geçimimizi sağlıyoruz. Hava şartlarını göre erken diktik, kurak havaya denk gelirse sarımsağı sulamak istiyor. Bir de erken dikersen verim biraz daha iyi oluyor. Onun için hava şartlarına göre erken başladık, dikebildiğimizi dikeceğiz, dikemediğimizi hava şartları düzelince dikeceğiz. Bu zahmetli bir iş. Biz, bu yıl 7 dönüm yere dikeceğiz, azalttık. Daha öncesinden 10-15 dönüm dikiyorduk ama şimdi insanımız az, işçiyle oluyor, o yüzden azalttık" dedi.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

“BU SENE SARIMSAK SEZONUMUZ ERKEN BAŞLADI”

Şubat ayının başından itibaren sarımsak dikiminin başladığını ifade eden sarımsak işçisi Aliye Güllü de, "Bu sene sarımsak sezonumuz erken başladı. 2-3 senedir hava şartlarına göre ayarlamasını yapıyoruz, erken dikimine başlıyoruz. El dikimi çok iyi olduğu için ve verimi yüksek olduğu için genellikle çiftçilerimiz el dikimini istiyorlar. Çünkü makine dikimine göre el dikimi çok fark ediyor. Bu yüzden el dikimini tercih ediyorlar. Sağ olsunlar biz de çalışıyoruz. Aralık ayına kadar biz sarımsak işine devam ediyoruz. Temizlemesi, sıvaması, çapalaması, hasadı derken aralık ayına kadar işimiz sürüyor" diye konuştu.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

Sarımsak sezonunun da bu yıl başladığını belirten Güllü, "Şu anda çok güzel gidiyor. 5-6 gün oldu biz sarımsak dikimine başlayalı. İnşallah 1,5 ay kadar da devam edecek. Allah çiftçilerimize bol kazanç versin" dedi.

Verimi artırdığı için elle dikiyorlar! Dünyanın en kaliteli sarımsağının ekimi erken başladı

"SARIMSAĞIMIZI UMUTLU DİKİYORUZ”

Aşağı Çayırcık köyünde sarımsak üreticiliği yapan Hüseyin Yılmaz da, "Sarımsağımızı umutlu dikiyoruz. İnşallah sezonumuz iyi olur. Sarımsağı dikiyorsun, hasadını yapıp eve götürüyorsun. Temizleyip pazara götürüp satamadığınız zaman, düzgün fiyatlar olmadığı zaman bunun bir kıymeti olmuyor. İnsanın morali bozuluyor. Çünkü sarımsağı tek tek dikiyoruz, tek tek hasadını yapıyoruz, tek tek temizliyoruz, sıvama yapıyoruz. Sonra pazara götürüp verdiğiniz emeğin karşılığını alamayınca üzülüyor. İnşallah bol para eder, insan emeğinin karşılığını alır ve bizler de mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış Ayvacık’ı fena vurdu! Tarım arazileri sular altında kaldı, ilçe giriş yolu kapandı, bina çatısı uçtu
Adana'da çağa hayırlı direniş! Apartmanların ortasında tarım yapıyor: Tepkiler hayli şaşırtıcı
#tarım
#coğrafi işaret
#Geçim Kaynağı
#Taşköprü Sarımsağı
#Sarımsak Hasatı
#Yaşam
