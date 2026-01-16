Menü Kapat
10°
Yaban domuzunu elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz'a ceza şoku: Görüntüleri olay olmuştu

Sinop'ta Şenel Yılmaz'ın yaban domuzunu ağzında sigarayla elleriyle yakaladığı görüntüler paylaşım rekoru kırmıştı. Yılmaz kendisini ünlü eden görüntülerin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin önüne düşmesiyle cezadan kaçamadı. Olayı değerlendiren Şenel itiraz etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 20:15

Sinop'un Erfelek ilçesinde yoğun kar yağışı altındaki yolda yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, bu defa ceza şoku yaşıyor.

Ağzında sigarasıyla rahat hareketlerle domuzu kovalayan ve elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ancak Yılmaz'a 14 bin liralık ceza kesildi.

Yaban domuzunu elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz'a ceza şoku: Görüntüleri olay olmuştu

ÇIPLAK ELLE DOMUZ AVIYLA ÜNLÜ OLDU

Olay, Erfelek’e seyir halinde olan Şenel Yılmaz’ın yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaşmasıyla yaşandı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Yılmaz’a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulandı.

Yaban domuzunu elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz'a ceza şoku: Görüntüleri olay olmuştu

CEZA ŞOKU YAŞIYOR


Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savundu. Yılmaz, "Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek’e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma’dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu.

Yaban domuzunu elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz'a ceza şoku: Görüntüleri olay olmuştu


Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

