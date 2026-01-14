80 kiloluk yaban domuzunu elleriyle yakaladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık yapan 58 yaşındaki Hasan Hüseyin Katmerci'nin başı, arazide yayılan hayvanlarına, köpeklerine ve erzaklarına zarar veren yaban domuzlarından yana dertli durumda. Yaban domuzlarından şikayetçi olan Katmerci, yaklaşık 80 kiloluk bir yaban domuzunu ağaç dibinde elleriyle yakaladı. O anlarda kamera da kayıttaydı...