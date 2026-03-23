Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Konya’da yolcu otobüsü yan yattı, yağışlı hava facia getirdi: 4'ü ağır 15 yaralı!

Antalya-Konya seferini yapan yolcu otobüsü, Seydişehir yakınlarında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 15 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, Madenli Mahallesi yol ayrımı civarında gerçekleşti. Bölgedeki yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, önce refüj bariyerlerine çarptı, ardından yan yatarak bir süre sürüklendi.

Konya’da yolcu otobüsü yan yattı, yağışlı hava facia getirdi: 4'ü ağır 15 yaralı!

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Polis ve Jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi.

Konya’da yolcu otobüsü yan yattı, yağışlı hava facia getirdi: 4'ü ağır 15 yaralı!

4'Ü AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

Otobüste bulunan toplam 37 yolcudan 15’i yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan , ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, tedavi altına alınan yolculardan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Emniyet güçleri, trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Konya’da yolcu otobüsü yan yattı, yağışlı hava facia getirdi: 4'ü ağır 15 yaralı!
ETİKETLER
#trafik kazası
#otobüs kazası
#yaralılar
#Antalya Kaza
#Seydişehir Kaza
#Yaşam
