Konya’da yolcu otobüsü yan yattı, yağışlı hava facia getirdi: 4'ü ağır 15 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, Madenli Mahallesi yol ayrımı civarında gerçekleşti. Bölgedeki yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, önce refüj bariyerlerine çarptı, ardından yan yatarak bir süre sürüklendi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Polis ve Jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi.
Otobüste bulunan toplam 37 yolcudan 15’i yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, tedavi altına alınan yolculardan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Emniyet güçleri, trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.