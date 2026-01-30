Yağmurla birlikte İstanbul durdu: Haftanın son günü trafik kilit

Kategoriler
İstanbul
İstanbul haftanın son iş gününde akşam saati yola çıkanlara trafik çilesi yaşattı. Yağışın etkili olduğu megakentte haritalar kırmızıya boyandı. Ölçümlerde yüzde 87 sıkışıklık dikkat çekti.
Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.