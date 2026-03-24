Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yalova-Bursa yolu ulaşıma kapandı! Süpürgelik mevkiinde tır devrildi

Yalova'dan Bursa istikametine giden tahta yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca malzeme yola saçıldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Bursa yönü trafiğe tamamen kapatıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 17:05

- kara yolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen kazada, devrilen tır ulaşımı durdurdu. Tonlarca tahtanın yola saçılması nedeniyle ekipleri Bursa istikametini araç geçişine kapattı.

0:00 81
KONTROLDEN ÇIKAN TIR METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yalova-Bursa kara yolunun en kritik noktalarından biri olan Süpürgelik mevkiinde gerçekleşen kazada, Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru seyreden İbrahim Taşcan (40) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan tır, bir süre asfalt üzerinde sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesinde yüklü olan tonlarca tahta yola savruldu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü İbrahim Taşcan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

BURSA İSTİKAMETİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yolun tamamen tahtalarla kaplanması ve tırın çekilememesi nedeniyle Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin hem tırı kaldırmak hem de saçılan malzemeleri temizlemek için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.

ETİKETLER
#bursa
#yalova
#trafik
#Tir Kazası
#Tahta Yükü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.