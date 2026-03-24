Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde meydana gelen kazada, devrilen tır ulaşımı durdurdu. Tonlarca tahtanın yola saçılması nedeniyle trafik ekipleri Bursa istikametini araç geçişine kapattı.

Yalova-Bursa yolu ulaşıma kapandı! Süpürgelik mevkiinde tır devrildi

KONTROLDEN ÇIKAN TIR METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yalova-Bursa kara yolunun en kritik noktalarından biri olan Süpürgelik mevkiinde gerçekleşen kazada, Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru seyreden İbrahim Taşcan (40) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan tır, bir süre asfalt üzerinde sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesinde yüklü olan tonlarca tahta yola savruldu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü İbrahim Taşcan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

BURSA İSTİKAMETİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yolun tamamen tahtalarla kaplanması ve tırın çekilememesi nedeniyle Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin hem tırı kaldırmak hem de saçılan malzemeleri temizlemek için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.