Para ve altın dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attılar!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde dün ilginç bir olay yaşandı. İçinde 60 bin lira ve bir miktar altın bulunan poşeti bir anlık dalgınlıkla çöpe atan aile, bir süre sonra yaptıkları hatayı fark etti. Çöpe baktıklarında poşeti bulamayan aile kısa süreli panik yaşadı. O sırada bölgeden geçen Kayapınar Belediyesi temizlik aracını durduran aile, durumu araçtakilerine bildirdi.

POŞETİ GÖREN AİLE RAHAT BİR NEFES ALDI

Çöpü kendilerinin aldığını belirtmesi üzerine hem görevliler hem de aile üyeleri, araçta içi para dolu poşeti aramaya başladı. Bir süre sonra poşeti gören aile rahat bir nefes aldı. Eşyaları teslim edilen aile, belediye personeline örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

POŞETİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ FARK EDİYOR

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Pazarcılık yapan yurttaşımız içinde tüm birikimi olan torbayı eve getiriyor. Eşi fark etmeyip poşeti çöpe atıyor ve çöpü dışarı çıkartıyor. Arkadaşlarımız çöp konteynerine boşaltırken fark ediyor ve daha sonra sahibine teslim ediyorlar" açıklaması yapıldı.