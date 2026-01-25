Menü Kapat
'Yapamazsın' dediler, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor

Antalya'da 27 yıldır motosiklet tamirciliği ile uğraşan İsa Yalçın, çocukluğundan beri hayalini kurduğu aracı, hurda ve toplama malzemelerle yapmayı başardı. Arkadaşlarının, "Yapamazsın, boş ver" sözlerine rağmen hayaline ulaşan Yalçın, "Hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik. Yapmaya başladıktan, her şey bir araya geldikten sonra güzel bir şey elde ettik." dedi.

'Yapamazsın' dediler, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor
'da yaşayan ve 27 yıldır motosikler tamirciliği ile uğraşaan İsa Yalçın, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yalçın, küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu aracı, arkadaşlarının "Yapamazsın, boş ver" sözlerine rağman kendi imkanlarıyla yapmayı başardı.

'Yapamazsın' dediler, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor

HIZI SAATTE 160 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

İsa Yalçın, 2 yıl önce projesini kendi hazırlayarak malzemeler ve parçalarla yapmaya başladığı aracın ilk deneme sürüşünü de gerçekleştirdi. İskeletini profilden, motorunu ise farklı motosikletlerden çıkma parçalardan yaptığı ve yarış arabalarını hatırlatan yapısı ile aracın hızı saatte 160 kilometreyi buluyor.

'Yapamazsın' dediler, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor

"YAPAMAZSIN" DEDİLER, O İSE YAPTI

Aracı ilk olarak 3 tekerlekli ve su ile çalışan yaptığını ancak istediği potansiyeli alamadığını belirten İsa Yalçın, "27 senedir motor tamircisiyim. Küçüklüğümden bu yana hep gerçekleştirmek istediğim bir hayalimdi. Şimdi böyle bir proje yaptık. Çıkma parçalardan, hurdalardan tamamlayarak. 2 yıl sonra bu hale getirdim. Önce 3 tekerlekli yapmaya çalıştık, ancak istediğimiz potansiyeli alamadık. Suyla çalıştırmayı denedik, ama verim alamadık. Tekrar benzinle çalıştırdık ve istediğimiz potansiyeli aldık. Ama biraz daha geliştirmek istiyorum" dedi.

'Yapamazsın' dediler, çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Hızı saatte 160 kilometreye ulaşıyor

Kendi aracını yapmanın çocukluk hayali olduğunu ve arkadaşlarının "Yapamazsın" sözlerine rağmen hayalinden vazgeçmediğini ve ortaya güzel bir şey çıkardığını söyleyen Yalçın, "İlk iskeletini yapmam yaklaşık 1 senemi aldı. Her şeyi bilinçli bir şekilde yapmaya özen gösterdik. Yapım aşamasında çok sıkıntılar yaşadık. Herkes 'Yapamazsın, boş ver' dedi. Ama hiçbir zaman hayallerimizden vazgeçmedik. Yapmaya başladıktan, her şey bir araya geldikten sonra güzel bir şey elde ettik. Ortalama 160 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ama bizim maksadımız burada hız değil, hobi ve güvenlik" ifadelerini kullandı.

