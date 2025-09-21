Yapay zeka videolarına kandı, tüm birikimini kaptırdı!

Bursa'da yaşayan 73 yaşındaki adam sosyal medyada karşısına çıkan videolara kanarak tüm birikimini verdi. Yapay zekâ teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka birikimini tek tıkla dolandırıcılara kaptırdı.

E-DEVLET ŞİFRESİNİ İSTEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.