Bursa’da ‘Bursa Abisi’ adıyla açtığı sosyal medya hesabında kendisini kamu personeli olarak tanıtan şahsın, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği tespit edildi. Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şüphelinin, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yardım amaçlı topladığı paraları kendisine aktarmış: ‘Bursa abisi’ tutuklandı Bursa'da 'Bursa Abisi' isimli sosyal medya hesabıyla yardıma muhtaç kişiler adına topladığı paraları kendi hesabına aktaran şahıs tutuklandı. Şüpheli, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal etmiş. Toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı, kurgu videolar hazırladığı ve kendi adına açılmış hesaplara para topladığı tespit edilmiş. Şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu belirlenmiş. Yapılan aramalarda çok sayıda gıda ve hediye kartı ele geçirilmiş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ve 1 araca el konulmuş.

BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK MİKTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ VAR

Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi. Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.