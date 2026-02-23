Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Şenay Yurtalan

Yarım asır sonra gelen tedavi ağlattı! 4 yaşında felç olan kolunu 52 yıl sonra oynatabildi

Nihal İyi, 4 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle sol omzunu 52 yıl boyunca hareket ettiremedi. Ancak bir akrabasının tavsiyesi üzerine gittiği hastanede geçirdiği iki ameliyatla kolunu yeniden oynatabilmenin mutluluğuyla göz yaşı döktü.

4 yaşında geçirdiği nedeniyle omzunu oynatamayan Nihal İyi, hayatının ödnüm noktasını Osmaniye'ye yaptığı akraba ziyaretinde yaşadı. Eşarbını yere oturarak bağladığını gören akrabası, durumun nedenini sorunca İyi, yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine akrabası, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel tavsiye etti. Uzun yıllar umudunu yitirdiğini belirten Nihal İyi, "52 yıl geçmişti. Artık olmaz diye düşünüyordum. Ama doktor bey ‘Ben bunu yaparım' deyince içimde yeniden bir umut doğdu" dedi.

Yarım asır sonra gelen tedavi ağlattı! 4 yaşında felç olan kolunu 52 yıl sonra oynatabildi

“HİÇ UMUDUM YOKTU”

Kolumu 52 senedir hareket ettiremiyordum hiç umudum yoktu ama Kemal bey bana umut verdi diyen Nihal İyi, "Ben bu durumu 3,5-4 yaşından beri yaşıyorum. Yüksek ateşten dolayı çocuk felci geçirdim. Babam rahmetli, 10 yaşıma kadar beni götürmediği yer kalmadı. Ama gittiğimiz hiçbir yer sonuç vermedi. Doktor, babama kolumu dondurmayı teklif etti. Babam da kabul etmedi. Ondan sonra hayatım böyle devam etmeye başladı. Süreç bu şekilde ilerledi. Bir yere de varamadık. Ben buraya tesadüfen gezmeye geldim. Geçen sene annemi ziyarete Muğla'dan 10 günlüğüne gelmiştim. Teyzemin kızı, kuzenim, eşarbı yere oturarak bağladığımı görünce nedenini sordu. Ben de durumu anlattım. Böylece Kemal Bey'le tanışmama vesile oldu. Ama yine de ümidim yoktu. Çünkü aradan 52 sene geçmişti. Olmaz diye düşünüyordum. Kemal Bey "Ben bunu yaparım" deyince ister istemez içime bir umut doğdu." Diye konuştu.

Yarım asır sonra gelen tedavi ağlattı! 4 yaşında felç olan kolunu 52 yıl sonra oynatabildi

“KOLUMU İLK KALDIRDIĞIM AN AĞLAYARAK DOKTORUMUN YANINA GELDİM”

Kolumla daha önce yapamadığım hareketleri yaptığımda doktoruma gelip anlatıyorum diyen İyi, "İlk omuz nakil ameliyatı olduğumda, kolumu ilk kaldırdığım an o heyecanla ağlayarak doktorumun yanına gelmiştim. "Doktor bey, kolumu kaldırabiliyorum" demiştim. O sevinci, o anı hiç unutamam. Kolumdan iki defa ameliyat oldum. Fizik tedavisine gidiyorum. Bu süreç devam etmektedir. Yapabildiğim her yeni hareketi büyük bir sevinçle doktoruma göstermeye geliyorum. " ifadelerini kullandı.

Yarım asır sonra gelen tedavi ağlattı! 4 yaşında felç olan kolunu 52 yıl sonra oynatabildi

“MUTLULUĞU HASTAMIZIN GÖZLERİNDE GÖRMEK, BİZİ ÇOK MOTİVE EDİYOR”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel, "Nihal Hanım bize ilk başvurduğunda, polio sekeli nedeniyle sol kolunu oynatamadığını ve bu sürecin oldukça uzun zamandır devam ettiğini öğrendik. Bize geldiğinde 52 yıldır kolunu oynatmıyordu. Kendisiyle detaylı bir şekilde konuştuk. Ameliyatlarla bazı kazanımlar elde edebileceğimizi anlattık. O da sürece son derece pozitif yaklaştı. Bu sürecin sonunda, bir omuzdan bir de dirsekten olmak üzere farklı tendon transfer ameliyatları yaptık. Kendisi çok azimli bir hastaydı. Fizik tedavi sürecinde de bizi gerçekten çok iyi ve pozitif şekilde destekledi. Ameliyatlardan gördüğü faydayı en üst düzeye çıkardı. İlk kez omzunu hareket ettirdiğinde buraya ağlayarak gelmesi ve 52 yıl sonra omzunda bir hareketi görmüş olması bizim için çok anlamlıydı. Belki birçok kişi bunu yeterli görmeyebilir. Ama 52-53 yıldır kolunu oynatamayan bir insanın yerine kendimizi koyduğumuzda; elini ağzına götürebilmek, başına götürebilmek, eşarbını kendi başına bağlayabilmek ve o mutluluğu hastamızın gözlerinde görmek, inanın bizi çok motive ediyor. Yeni hastalar için, onlara katkı sağlayabilmek adına bizi ileri derecede motive ediyor."

