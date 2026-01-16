Menü Kapat
10°
Yarıyıl tatilinde kaçış planı İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yarıyıl tatilinin başlaması İstanbul trafiğinde aşırı yoğunluğu beraberinde getirdi. Kentten uzaklaşmak isteyen vatandaşların araçlarının oluşturduğu kuyruklar uzayıp giderken trafik akışı da durma noktasına geldi, yağışın da etkisiyle yoğunluk yüzde 90 seviyesini gördü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
19:59
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
20:45

İstanbul’da bugün milyonlarca öğrencinin karne alarak sömestri tatiline girmesi, trafikte aşırı yoğunluğa neden oldu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte tatil yoluna çıkanlar ve evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, yağışlı havanın da etkisiyle yollarda kolay kolay akmayan bir trafiğe neden oldu.

Yarıyıl tatilinde kaçış planı İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'I GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası akşam saatlerinde kıpkırmızıya boyandı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerini görürken, ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu’nda trafik bazı noktalarda tamamen durdu.

Yarıyıl tatilinde kaçış planı İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Yakası’nın en yoğun noktalarından biri olan D-100 karayolu Merter ve Cevizlibağ mevkii havadan görüntülendi.

Yarıyıl tatilinde kaçış planı İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve kırmızıya bürünen yollar, İstanbul’daki trafik çilesinin boyutunu gözler önüne serdi.

