Yarıyıl tatilinde kaçış planı İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul’da bugün milyonlarca öğrencinin karne alarak sömestri tatiline girmesi, trafikte aşırı yoğunluğa neden oldu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte tatil yoluna çıkanlar ve evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, yağışlı havanın da etkisiyle yollarda kolay kolay akmayan bir trafiğe neden oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'I GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası akşam saatlerinde kıpkırmızıya boyandı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerini görürken, ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu’nda trafik bazı noktalarda tamamen durdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Yakası’nın en yoğun noktalarından biri olan D-100 karayolu Merter ve Cevizlibağ mevkii havadan görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve kırmızıya bürünen yollar, İstanbul’daki trafik çilesinin boyutunu gözler önüne serdi.