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 | Baran Aksoy

Yaşlı adama, torun ve damadından büyük tuzak! 2 milyon TL'lik altın bulunan kasayı çaldılar

Amasya’da yaşayan yaşlı adamın evinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Eve anahtarla girildiğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi gözaltına alındı. Kasa ise 15 km uzaklıkta spiralle ile kesilmiş halde bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 16:30

Amasya'da yaşayan 73 yaşındaki O.Ö., gece saatlerinde evine döndüğünde çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Büyük bir şok yaşayan yaşlı adam, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

EVE ANAHTARLA GİRİLMİŞ...

İhbar üzerine eve gelen ekipler, kapının herhangi bir zorlama olmadan anahtarla açıldığını tespit etti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan teknik takip sonucunda, olayın şüphelisinin yaşlı adamın daha önce evin anahtarını alan torunu olduğu belirlendi.

Yaşlı adama, torun ve damadından büyük tuzak! 2 milyon TL'lik altın bulunan kasayı çaldılar

KASAYI SPİRAL KESİCİ İLE AÇMIŞLAR

Çelik kasayı yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürüp spiral kesiciyle açarak içerisindeki yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları tespit edilen torun E.D. (20), eşi K.D. (20) ve eşinin kardeşi G.D. (18) gözaltına alındı. Atıldığı dere yatağında bulunan çelik kasa, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Yaşlı adama, torun ve damadından büyük tuzak! 2 milyon TL'lik altın bulunan kasayı çaldılar

ALTINLAR YAŞLI ADAMA TESLİM EDİLDİ

Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hrsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Damat K.D., basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna cevap vermedi.

Yaşlı adama, torun ve damadından büyük tuzak! 2 milyon TL'lik altın bulunan kasayı çaldılar

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ETİKETLER
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#Kasanın Çalınması
#Yaşam
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