Yaşlı adam yanlışlıkla kendini vurdu

Konya'nın Sekçuklu ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2'inci katı oldu.

Edinilen bilgiye göre, dairesinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Ömer A., tüfeğini temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kendini vurdu. Yaşlı adam kolundan yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.