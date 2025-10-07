Yaşlı adamı canavarca öldürdü 'oyun' dedi! Savunması kan dondurdu

27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde, olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybettiği olayda, polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. T.C.'nin yargılandığı davada suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı savunmada öldürdüğü esnafın yapay zeka olduğunu iddia etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLDUĞU RAPORLANDI

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"ADAM YAPAY ZEKA"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.

ÖNCEKİ DURUŞMADA TACİZ İDDİASINDA BULUNDU

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

AVUKATLARI SÜRE İSTETİ

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.