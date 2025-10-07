Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yaşlı adamı canavarca öldürdü 'oyun' dedi! Savunması kan dondurdu

Kocaeli'nde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra demir çubukla 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'yı döverek öldüren T.Ç. savunmasında şaşkına çevirdi. Cinayet şüphelisi sanık suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 13:25

27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde, olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybettiği olayda, polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. T.C.'nin yargılandığı davada suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı savunmada öldürdüğü esnafın olduğunu iddia etti.

Yaşlı adamı canavarca öldürdü 'oyun' dedi! Savunması kan dondurdu

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLDUĞU RAPORLANDI

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan T.Ç., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"ADAM YAPAY ZEKA"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.

Yaşlı adamı canavarca öldürdü 'oyun' dedi! Savunması kan dondurdu

ÖNCEKİ DURUŞMADA TACİZ İDDİASINDA BULUNDU

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Yaşlı adamı canavarca öldürdü 'oyun' dedi! Savunması kan dondurdu

AVUKATLARI SÜRE İSTETİ

heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

