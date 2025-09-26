Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yedikleri yemek sonları olmuştu! 2 kardeşin hastanedeki yürek yakan anları ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da Birkent ailesi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. 2 çocuk hayatını kaybederken, anne de kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Yaşanan yürek yakan olayda hayatını kaybeden 2 kardeşin hastane görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
12:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
12:20

Topçular Mahallesinde meydana gelen olay herkesin yüreğini yaktı. Aleyna ve Yücel Birkent çiftinin çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki ile yedikleri akşam yemeği kabusu döndü. Yemekten kısa süre sonra çocuklar ve anne kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan Alpaslan ve Melisa kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin ise hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

Yedikleri yemek sonları olmuştu! 2 kardeşin hastanedeki yürek yakan anları ortaya çıktı

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Birkent ailesinin rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Anne Aleyna Birkent'in sedye üzerinde taşınarak hastaneye getirildiği, Alpaslan ve Aleyna kardeşlerin ise Baba Yücel Birkent'in kucağında hastaneye girdiği görülüyor.

Yedikleri yemek sonları olmuştu! 2 kardeşin hastanedeki yürek yakan anları ortaya çıktı

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatlarını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedilmişti.

Yedikleri yemek sonları olmuştu! 2 kardeşin hastanedeki yürek yakan anları ortaya çıktı
