Yedikleri yemek sonları olmuştu! 2 kardeşin hastanedeki yürek yakan anları ortaya çıktı

Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana gelen olay herkesin yüreğini yaktı. Aleyna ve Yücel Birkent çiftinin çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa ile yedikleri akşam yemeği kabusu döndü. Yemekten kısa süre sonra çocuklar ve anne kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan Alpaslan ve Melisa kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin ise hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Birkent ailesinin rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Anne Aleyna Birkent'in sedye üzerinde taşınarak hastaneye getirildiği, Alpaslan ve Aleyna kardeşlerin ise Baba Yücel Birkent'in kucağında hastaneye girdiği görülüyor.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatlarını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedilmişti.