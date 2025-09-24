Yedikleri yemek bir ailenin sonu oldu! İki çocuktan acı haber

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından kusmaya başladı. Anne kalp krizi geçirirken 4 ve 2 yaşındaki iki çocuklarından kötü haber geldi.

ANNE YEMEK SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'ndeki olayda baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

BABA ÇOCUKLARI TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.