Oyun oynayan çocuklar yaşlı adama dehşeti yaşattı! Bir anda sıkıştı

Bursa'da metro istasyonunda yaşlı adam çocukların çarpması sonucu ölümden döndü.

VATMAN ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FREN YAPTI

Vatmanın aniden fren yapmasıyla birlikte metronun içindeki yolcular da zor anlar yaşadı Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda koşturan bir grup çocuk, yaşlı adama çarptı. Savrulan adam metro ile duvar arasında sıkıştı.

Neyse ki durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan Abdulkadir K.'ya yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.