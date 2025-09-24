Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Oyun oynayan çocuklar yaşlı adama dehşeti yaşattı! Bir anda sıkıştı

Bursa'da oyun oynayan çocukların çarptığı yaşlı adam korku dolu anlar yaşadı. Bir anda dengesini kaybeden adam metro ile duvar arasına sıkıştı. Metroyu durdurmak için endişe dolukoşuşturmaca başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyun oynayan çocuklar yaşlı adama dehşeti yaşattı! Bir anda sıkıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:16

'da istasyonunda adam çocukların çarpması sonucu ölümden döndü.

Oyun oynayan çocuklar yaşlı adama dehşeti yaşattı! Bir anda sıkıştı

VATMAN ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FREN YAPTI

Vatmanın aniden fren yapmasıyla birlikte metronun içindeki yolcular da zor anlar yaşadı Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda koşturan bir grup , yaşlı adama çarptı. Savrulan adam metro ile duvar arasında sıkıştı.

Oyun oynayan çocuklar yaşlı adama dehşeti yaşattı! Bir anda sıkıştı

Neyse ki durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan Abdulkadir K.'ya yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boş sanarak tetiği çekmesi sonu oldu! Eski Sapancaspor Başkanı Fatih Balkaya hayatını kaybetti
Kaçırılmaya çalışılan çocuk ayrıntıları anlattı! İlk değilmiş
ETİKETLER
#bursa
#çocuk
#trafik kazası
#yaşlı
#metro
#Ölümden Döndü
#Vatandaş Yardım
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.