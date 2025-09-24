Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kaçırılmaya çalışılan çocuk ayrıntıları anlattı! İlk değilmiş

Gaziantep'te gündüz vakti sokak ortasında kaçırılmak istenen çocuk yaşadığı korku dolu anları anlattı. Markete gittiği sırada takip edildiğini fark eden çocuk bu olayın ilk olmadığını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 18:05

'te yolda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından kaçırılmak istenen 9 yaşındaki kız çocuğu olayı anlattı. Şahsın daha önce de çocukları izlediği ortaya çıktı.

Kaçırılmaya çalışılan çocuk ayrıntıları anlattı! İlk değilmiş

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs sokakta yürüyen 9 yaşındaki B.B.'yi takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı. Korkarak kaçmaya çalışan çocuk, çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine hızla kaçarak izini kaybettiren şahıs, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmayla adresi tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Korku dolu anları anlatan çocuk ise, "Marketten çıktığım anda beni takip ettiğini fark ettim. Eve doğru koştum. Mahalledeki komşular ve akrabalarımız beni kurtardı. Şu anda çok korkuyorum, dışarı çıkamıyorum" dedi.

Kaçırılmaya çalışılan çocuk ayrıntıları anlattı! İlk değilmiş

"ARKAMDA GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

O anları İhlas Haber Ajansı'na anlatan B.B., yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Ben bakkala gittim. Bakkala girip çıktıktan sonra şahısın beni takip ettiğini fark ettim. Sonra çok korktum ve endişelendim. O korkuyla hemen kaçtım. Beni kaçıracağını sandım. Sonra komşular durumu fark etti. O şahsı kovaladılar. Daha sonra da ne olduğunu bilmiyorum. Şahsı arkamda görünce çok korktum. Şahsın beni kaçıracağını sandım. Artık sokağa çıkamıyorum. Çünkü halen korkuyorum. Sadece okula giderken dışarı çıkıyorum" dedi.

Kaçırılmaya çalışılan çocuk ayrıntıları anlattı! İlk değilmiş

"YEĞENİMDEN ÖNCE BİRKAÇ ÇOCUĞU DAHA TAKİP ETMİŞ"

Yaşanan olaydan sonra mahallelinin korktuğunu ve çocuklarını dışarıya bırakmadıklarını söyleyen çocuğun amcası İbrahim Bozkurt, "Yeğenim bakkala giderken şahıs yeğenimi takip etmiş. Yeğenim de takip edildiğini fark edince komşu ve akrabalardan yardım istemiş. Sağ olsunlar onlarda çocuğa yardım etmişler ve olaya müdahale etmişler. Çünkü şahıs yeğenimden önce birkaç çocuğu daha takip etmiş. Daha sonra ihbar üzerine polis geldi. Fakat şahıs kaçmıştı. Yeğenim halen korkuyor. Artık dışarı çıkamıyor. Artık herkes korkuyor. Kimse çocuğunu sokağa bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ise mahallelerinde yaşanan bu olayın çok üzücü olduğunu ve çocuğu kaçırmaya çalışan şahsın emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Mahalle sakinlerinden Halil Demir de mahallelerinde ilk defa böyle üzücü bir olay yaşandığını ve bu tür olayların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

