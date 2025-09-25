Bir ailenin sonu olan akşam yemeği! Detaylar belli oldu: Tek bir şüphe var

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olay herkesin yüreğini yaktı. Baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan ve Melisa Rabia Birkent yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilen 2 kardeş hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren anne yoğun bakıma alındı.

2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAVUK YEDİKLERİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili yapılan çalışmada, ailenin akşam yemeğinde evde salçalı makarna ile tavuk yemeği yedikleri öğrenildi. Devam eden soruşturma sürerken, çocukların kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.