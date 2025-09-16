Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Yemek yedikleri kazana idrarlarını yaptılar! Ülkeyi ayağa kaldıran olayda dudak uçuklatan tazminat

Çin'de bir restoran zincirine giden 17 yaşındaki bir grup genç, yemek yedikleri kazana idrarını yaptı. Mahkeme, restoranın itibar kaybı itibar kaybı ve maddi zarara uğraması nedeniyle gençleri dudak uçuklatan tazminat cezasına çarptırdı.

Yemek yedikleri kazana idrarlarını yaptılar! Ülkeyi ayağa kaldıran olayda dudak uçuklatan tazminat
|
16.09.2025
saat ikonu 17:12
|
16.09.2025
saat ikonu 17:12

'in Şanghay şehrinde yer alan "Haidilao" adlı restoran zincirinin bir şubesinde yaşanan olay ülkede büyük ses getirdi. Şubatta yaşanan olayda, 17 yaşlarındaki bir grup genç, İngilizce "hot pot" adı verilen Çin'e özgü kaynar kapta haşlanmış et yemekleri restoranında yemek yedikleri kazana idrarını yaptı.

Mahkeme, restoran zincirini itibar kaybına ve maddi zarara uğrattıkları gerekçesiyle gençleri büyük meblağda para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, kararında, gençlerin, videoya çekerek sosyal medyada paylaştıkları eylemlerinin "aşağılayıcı davranış" olarak restoran zincirinin mülkiyet haklarına ve itibarına zarar verdiğini, servis araçlarını kirlettiğini ve kamuoyunda derin rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

Yemek yedikleri kazana idrarlarını yaptılar! Ülkeyi ayağa kaldıran olayda dudak uçuklatan tazminat

DUDAK UÇUKLATAN TAZMİNAT

Gençlerin ailelerinin, vasilik görevlerini yerine getiremediği için sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, restoran zincirine, operasyon ve itibar kaybı nedeniyle 2 milyon yuan (280 bin dolar), servis araçlarına verilen zarar ve temizlik masrafları için 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) ve yasal masraflar için 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, restoran zincirinin, olayın ardından 4 binden fazla müşteriye yaptığı para iadelerinden kaynaklanan zararın da gençler ve ailelerince karşılanması talebini ise bunun işletmenin kendi kararı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çin'in en popüler kaynar kap restoranlarından Haidilao'nun ülke içinde ve dışında 1000'den fazla şubesi bulunuyor. "Aile dostu" olarak tanıtılan restoran, yemek dışında müşterilere sunduğu ilginç hizmetlerle biliniyor. Çocuklar için oyun alanları olan, yemek servisi sırasında özel gösteri ve sunumlar yapılan restoranda, kadın müşterilere bedava tırnak bakımı hizmeti de veriliyor.

