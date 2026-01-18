Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii, mimari yapısı, ibadet alanı ve sosyal alanları ile dikkat çekiyor. Ancak camiyi eşsiz yapan güneş panelleri ile kendi enerjisini üretmesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 16:54

Çayyolu semtinde inşa edilen Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii, kendi enerjisini üretmenin yanı sıra mimarisi, kadınlara yönelik donanımlı alanları ve 25 bin kitap kapasiteli kütüphanesiyle son dönemlerin en dikkat çeken camilerinden oldu.

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

YAZIN SOĞUTMADA, KIŞIN ISITMADA KULLANILIYOR

Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii Dernek Başkanı Muharrem Ek, camilerdeki genel sıkıntının elektrik, su gibi giderlerin olduğunu dile getirdi. Bu giderlerin cemaat tarafından karşılandığı için sürekli sıkıntı olduğuna dikkat çeken Ek, “Biz yola çıkarken kendi kendini çeviren bir cami yapmak istedik. Elektrik giderleri fazla olduğu için hem ısınmada hem soğutmada güneş enerjisi düşündük. Bu noktada araştırmalara başladık. Alan büyük olduğu için otopark üzerinde 220 panelden oluşan, 100 kilovat enerji üreten bir sistem kurduk. Dolayısıyla biz şimdi yazın soğutmada, kışın ısıtmada güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyle caminin bütün giderlerini karşılıyoruz. Bu vesileyle cami kendi kendini karşılıyor. Cami için yardım toplanmıyor ama yardım yapmak isteyenler oluyor. Onları da yönlendiriyoruz. Ya Diyanet'e ya da derneğimizin resmi hesaplarına. Biz yardım yapmak istiyoruz diyenlere engel olmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

KAPISI VE MİNARESİ İÇİN MARDİN ŞEHİDİYE CAMİSİ'NDEN ESİNLENİLDİ

Cami yapımı için hem Selçuklu mimarisinden hem de kapısı ve minaresi için Mardin Şehidiye Camisi'nden esinlendiklerini ifade eden Muharrem Ek, "Genelde yapılan hatalar, küçük yerlerde kubbeli büyük camiler yapılır. Biz de bunu göz önüne alarak küçük bir cami yaptık. Biraz alanı küçük tuttuk, çatılı yaptık. Dolayısıyla hem ısınmada hem soğutmada hem de cemaati karşılayacak şekilde şu anda yeterli oluyor cami. Etrafını planladığımızda 2 bin kişiye kadar namaz kılabilecek bir alanımız var. Hayırseverlerimiz Mardinli olduğu için taşlar Mardin, Midyat'tan geldi. Minaremizde de biraz Mardin'den esinti olsun diye Mardin Şehidiye Camisi'nin minaresinin aynısını yaptık. Zaten onu tanıyanlar, burada Mardinli birisi vardı herhalde diyorlar" dedi

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

ÖZEL AHŞAP İŞÇİLİĞİ İLE ÖNE ÇIKTI

Muharrem Ek, caminin özel ahşap işçiliği ile ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bilhassa kündekari işçiliği zor bir işçilik. Konya'da yapıldı. Orada bu işi severek yapan işçilerimiz var. Kapılarımız, minberimiz, kürsümüz her şeyimiz kündekari işçiliği. Camide biz sadeliği ön plana çıkardık. Taş ve ahşap kullandık. Kimyasal hiçbir malzeme yok. Halımız yüzde 100 yün halı. Halıda da iddialıyız. Türkiye'de ilk defa böyle bir halı kullanıldı. Saf çizgisi olmayan, bütün olmayan, parçalı bir halı kullandık. Deforme olduğunda değiştirilebilen, kirlendiğinde yıkanabilen bir halı. Özellikle caminin mimarisine uygun bir avize seçtik. Bu avizeler İstanbul'da cam sanatçısı tarafından üflenerek yapıldı. İçinde amber rengi ışık kullandık. Geceleri camimiz çok hoş bir ortam sağlıyor. Gelen herkes çok huzurlu bir cami diyor. Hedeflediğimiz birçok noktaya ulaşabildik" diye konuştu

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

“ŞADIRVANLARIMIZ KADINLARA ÖZEL YAPILDI”

Lavabolara, tuvaletlere ve abdest alınan yerlere çok özendiklerini belirten Ek, "En büyük sıkıntı camilerde bilhassa kadınların abdest alması, lavaboya ulaşması zor. Genelde kadınlar caminin girişlerini bulamazlar. Burada kadınlara yönelik girişlerimiz var. Asansörlü giriş, merdivenli giriş. Şadırvanlarımız kadınlara özel yapıldı. Geniş alanlar, temiz, muhafazalı. Herhangi bir kadın buraya geldiğinde evinden çok daha rahat bir şekilde abdest aldıktan sonra asansörle namaz katına çıkıp huzurlu bir şekilde ibadetini yapıp ayrılabiliyor. Bu noktada çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sosyal medyada camimiz tanıtıldığında binlerce yorum geldi. O yorumlar da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

“KÜTÜPHANEDE 25 BİN KİTAP VAR”

İnsanlara huzurlu bir ibadet ortamı ve bunun yanında da ilim yönünde de güzel bir kütüphane sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Muharrem Ek, kütüphanede 25 bin kitabın yer aldığını söyledi. Kütüphanenin profesyonel şekilde yönetilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettiklerini belirten Ek, 3 memurun orada istihdam sağladığını da dile getirdi. Aynı zamanda, yüksek lisans yapanların ve doktora çalışanların tercih ettiğini söyledi.

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

“RAMAZAN'DA 30 GÜN HERKESE AÇIK ŞEKİLDE İFTAR VERİLDİ”

Geçen sene Ramazan'da 30 gün herkese açık şekilde iftar verildiğini söyleyen Muharrem Ek, insanların birbirleriyle kaynaştığı güzel bir Ramazan yaşadıklarını belirtti. Talep çokluğu nedeniyle de bu sene Ramazan'da da iftarların devam edebileceğini aktardı.

Yeni nesil cami tüm giderlerini kendi karşılıyor! Üretilen enerji yazın soğutmada, kışın ısıtmada kullanılıyor

“BİZ BU CAMİYİ YAPARAK ÖRNEK OLMAK İSTEDİK”

Muharrem Ek camiye ilişkin açıklamasında ayrıca "Biz bu camiyi yaparak örnek olmak istedik. Bir cami nasıl olmalı? Cami, namaz kıldıktan sonra kapatılıp gidilen bir yer olmamalı. 24 saat açık, yaşanılabilir bir yer olmalı. Kütüphane olmalı, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam olmalı. İnsanlar camiye geldiğinde buradan ayrılamamalı. Dolayısıyla biz şu anda Türkiye'ye bu caminin örnek olduğunu düşünüyoruz. Meyveler de vermeye başladı. Şu anda Ankara'da aynısının bir benzeri bitti. 3 proje için de şu anda ruhsatlar çıktı. Aynı sistemde 3 cami daha yapılıyor şu anda Ankara'da. Biz o açıdan mutluyuz, örnek olduğumuzu düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cami avlusu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarihi camide uygunsuz görüntüler! Haklarında soruşturma başlatıldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.