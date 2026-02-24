Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Yeşil eriğin kilosu 500 dolara satılıyor! Ön sipariş ile Türkiye’den ithal ettiler

Irak'ın Süleymaniye kentinde esnaflar Türkiye'den ithal ettikleri yeşil eriğin kilosu 500 dolara kadar satıyor. Sezonun ilk ürünü olması ve arzının sınırlı kalması nedeniyle fiyatlar normalin üzerinde seyrediyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
17:38
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
17:38

Süleymaniye pazarında satışa sunulan erikler şu günlerde Türkiye'den ithal ediliyor. Yerli eriğin piyasaya çıkmasının ardından fiyatların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

Yeşil eriğin kilosu 500 dolara satılıyor! Ön sipariş ile Türkiye’den ithal ettiler

ÖN SİPARİŞ İLE SATILIYOR

Iraklı manav Mehdi Hüseyin, Türkiye'den ilk etapta ithal ettikleri eriği ön sipariş ile sattıklarını belirtti.

Hüseyin, "Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi." dedi.

Daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarına sattıklarını aktaran Hüseyin, fiyatların bir miktar gerilemesiyle birlikte şu anda tanesinin 5 bin dinardan alıcı bulduğunu ifade etti.

Yeşil eriğin kilosu 500 dolara satılıyor! Ön sipariş ile Türkiye’den ithal ettiler

“HALKIN İSTEĞİ ÜZERİNE İTHAL ETTİK”

Eriğe yoğun talep olduğunu vurgulayan Hüseyin, "Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor." diye konuştu.

Türkiye'deki üreticilerle uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri olduğunu kaydeden Hüseyin, "Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Yeşil eriğin kilosu 500 dolara satılıyor! Ön sipariş ile Türkiye’den ithal ettiler

“DÜĞÜN VE DAVETLER İÇİN TALEP OLUYOR."

Yaklaşık bir hafta içinde çileğin de piyasaya çıkacağını ve ilk partinin kendilerine ulaşacağını belirten Hüseyin, "Benim işim genelde nadir ve süs amaçlı meyveler. Düğün ve davetler için talep oluyor." dedi.

Bir manav olarak her meyvenin elinde bulunması gerektiğini ifade eden Hüseyin, Süleymaniye'ye yılın ilk eriğini getiren kişi olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hüseyin, sadece bununla da kalmadığını, başka ülkelerden de ürün getirip Süleymaniye pazarına sunduğunu sözlerine ekledi.

