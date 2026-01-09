Yeşilçam filmlerinin aranan yüzüydü, şimdilerde simit satıyor! Ünlü sanatçının geçim öyküsü

Yeşilçam dönemi ve sonrasında çok sayıda sinema ile dizi projelerinde yer alan, son olarak bir filmin de yapımcılığını yapan 55 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Katıoğlu, bugünlerde yaşamını Antalya'da sürdürüyor.

Diksiyonunun da bozulmasına sebep olan sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatından uzak kalan Katıoğlu, Akdeniz şehrinde geçimini simit tezgahı işleterek sağlıyor.

DOSTLARI YARDIM ELİ UZATTI

Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Bülent Katıoğlu, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığıyla sanat yaşamını sürdürdü.

Figüran olarak başladığı sinema dünyasında bir çok film ve dizide rol alan Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemeyince, dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.

100'DEN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek "O zaman Yeşilçam'a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.

Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Bülent Katıoğlu, unutamadığı anısını şu sözlerle anlattı:

"Tiyatronun 't'sini bilmiyordum. Kadıköy Alt Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu o gün tiyatrocu olmaya karar verdim"

HAYATINI DEĞİŞTİREN SAĞLIK SORUNU

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Bülent Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, "Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini belirten Bülent Katıoğlu, bir dönem kendi tiyatro ekibini kurduğunu ancak sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini aktardı. Bugün geçimini simit ve çay satarak sağladığını dile getiren Katıoğlu, "Bazı dostların desteğiyle simit tezgahı açtım. Yaklaşık 30-40 gündür buradayım. Simit, poğaça ve çay satarak hayatımı sürdürüyorum" dedi.