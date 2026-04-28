Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı’nda yılda yalnızca bir kez açan ve sadece 10 gün yaşayabilen endemik tür Manisa lalesi yeniden çiçek açtı.

HABERİN ÖZETİ Yılda bir kez açıyor, koparmanın cezası araba fiyatı Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda yılda bir kez açan ve 10 gün yaşayabilen endemik Manisa lalesi yeniden çiçek açtı. Manisa laleleri genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açıyor ve yaklaşık 10 gün canlı kalabiliyor. Spil Dağı Milli Parkı'nda açan Manisa lalesini koparmanın cezası, 2026 yılında 699 bin 245 TL'ye yükseldi. Koruma altındaki Manisa lalesini koparmanın cezası son 4 yılda 7 kat arttı. Ziyaretçiler, bu eşsiz güzelliği görmek ve fotoğraflamak için Spil'e akın ediyor.

Her yıl genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, bölgeye gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Doğaseverler, bu eşsiz güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflamak için Spil’e çıkıyor.

KOPARMANIN CEZASI 700 BİN TL

Spil Dağı Milli Parkı’nda açan Manisa lalesini görmek için gelen ziyaretçilerden Erdal Arslan, "Sadece bunları görmek için bile gelmeye değer. Güzel bir doğa manzarası var. Sakın koparmayın, çünkü koparmanın cezası 700 bin liraya yakın. Bir araba parası kadar cezası var. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CEZASI SON 4 YILDA 7 KAT ARTTI

Koruma altındaki Manisa lalesini koparmanın cezası 2022'de 109 bin 593 TL, 2023'te 244 bin 315 TL, 2024'te 387 bin 142 TL, 2025'te 557 bin 212 TL olurken, 2026 yılında ise 699 bin 245 TL'ye yükseldi.