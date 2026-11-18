Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Edinilen bilgilere göre, trafikte kısa süreliğine duran bir aracın altına, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kedinin aracın altından çıkmadığını görünce sürücüyü uyardı.
Vatandaşların uyarısı üzerine araç durdurularak yavru kediyi bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde kedinin aracın motor bölümü ile alt koruma muhafazası arasına sıkıştığı fark edildi.
Çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi kurtarıldı.