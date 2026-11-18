Edinilen bilgilere göre, trafikte kısa süreliğine duran bir aracın altına, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kedinin aracın altından çıkmadığını görünce sürücüyü uyardı.

MOTOR İLE ALT KORUMA MUHAFAZASI ARASINA SIKIŞMIŞ

Vatandaşların uyarısı üzerine araç durdurularak yavru kediyi bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde kedinin aracın motor bölümü ile alt koruma muhafazası arasına sıkıştığı fark edildi.

Çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi kurtarıldı.